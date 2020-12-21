خالد الجندي: الإسلام دين يحارب الفقر والرسول كان يستعيذ منه (فيديو)

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإسلام دين يحارب الفقر، معقبًا: "فتاوى الفقر مبيقولهاش غير ناس فقر، الفقر له ناسه هو عارفهم حتى لو ماتوا يدور على وريثهم".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن شيطنة الأغنياء يهدف لنفاق السواد الأعظم من الجماهير؛ ليكونوا مبسوطين بمدح الفقر، مؤكدًا أن الفقر ليس مزية، وكان يستعيذ منه النبي –صلى الله عليه وسلم- ويقرنه بالكفر بقوله: " اللهمَّ إني أعوذُ بك من الكفرِ والفقرِ".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النظافة ليس لها علاقة بالغنى والفقر، فالله جميل يُحب الجمال، والله يُحب أن يرى أثر نعمته على عبده.

