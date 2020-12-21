تحركات خبيثة من أسامة النجيفي عميل تركيا في العراق (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
Advertisements


يحاول أسامة النجيفي، السياسي العراقي، تطويق الأزمة المتصاعدة بين العراق وتركيا، على خلفية الإعتداءات التي قامت بها الأخيرة على الأراضي العراقية . 

 

والنجيفي سبق أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح تنظيم الإخوان الإرهابي في العراق لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005م .

 

ويعد النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في مدينة نينوى العراقية كما يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغط على الكاظمي .


 
 

وتشير المصادر إلى تحركات النجيفي لتطويق الغضب الحكومي على الإعتداءات التركية جاءت بتوجيهات مباشرة من تركيا

أخبار تهمك

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

رئيس رابطة الدوري الإسباني يسخر من بيريز

منذ ساعة

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ ساعتين

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعة و نصف

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ ساعتين و 20 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:38 م

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

05:01 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

04:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز