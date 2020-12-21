خالد الجندي: "العيل يجي برزقه" سبب الأزمة السكانية (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مقولة "العيل بييجي برزقه" سبب الأزمة السكانية في مصر، معقبًا: "يكون الشاب عمره 30 عام ولديه 4-5 عيال".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن مشكلة كثرة الانجاب ليست في الفقر فقط، وإنما في أسلوب تربيتهم، منوهًا بأنه عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنك لن تترك ورثتك أغنياء مثلما وصى الرسول – صلى الله عليه وسلم- عندما يكون الرغيف يقسم على 4 أفراد، ويكونوا أغنياء حينما ينقسم على اثنين فقط، ولو لواحد فقط سيكونوا أثرياء، معقبًا: "إحنا بنربي فراخ ومشاريع تسمين، وتكون النتيجة ضياع الأبناء بعد وفاة الأب".

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