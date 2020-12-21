الزراعة: ضبط 3 مصانع لإنتاج الأعلاف غير مرخصة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة انه وردت معلومات عن وجود 3 مصانع لإنتاج الأعلاف غير مرخصة من وزارة الزراعة، تقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة.

وقد تم التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الأمن ومديرية الزراعة المختصة) حيث داهمت القوة المخزن وتم ضبط 45 طن مسحوق بروتين ومركزات وخامات أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيوانى وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة.

وفى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة والمسطحات.

وأضاف سليمان أنه تم تشكيل لجان للتفتيش الفجائى على بعض مصانع الاعلاف المرخصة ضمت ممثلين من كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة)، للتاكد من جودة الاعلاف المنتجة.

وفضلًا عن اجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد من مصانع الاعلاف للتاكد من جاهزيتها لانتاج اعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقق أعلى معدلات اداء للحيوان والدواجن والاسماك كذلك كما تم الاشراف على اعدام شحنات بكميات 6384 لتر من اضافات الاعلاف المرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على اساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).

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