تعرف على نتائج مباريات اليوم بدوري مراكز الشباب بالمنوفية (صور)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق فريق مركز شباب أشمون إنتصاراً مستحقاً على نظيرة فريق مركز شباب سبك الأحد، بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الإثنين، بالجولة الثانية، للدور الثاني، لدوري مراكز الشباب بالمنوفية.

وحقق فريق مركز شباب أبو نشابة الفوز على فريق سنتريس، بهدفين دون مقابل، وتغلب بركة السبع على أبنهس، برباعية نظيفة.

وتعادل اصطباري مع بيجرم، بهدف لكل منهما، وحقق الدبايبة، فوزا كبيرا خارج ملعبه على فريق الروضة، برباعية دون مقابل.

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