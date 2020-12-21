برلماني تركي يهاجم أردوغان وسياساته ويطالب بانتخابات مبكرة





رد نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان أنجين ألتاي على تصريحات وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، الذي قال إن تركيا لن تشهد انتخابات وإن شهدتها فلن تمنح السلطة للمعارضة.









وقال ألتاي حسب صحيفة زمان التركية: "لا أعلم ما إن كانوا سينسفون صناديق الاقتراع أو سيحرقونها في منتصف الليل. ولا أدري إن كانوا سيلغون الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع، لكني أعلم أن تحالف الشعب المعارض وحزب الشعب الجمهوري سيفوز بهذه الانتخابات. سنفوز بهذه الانتخابات وسنتسلم سدة الحكم بكل نبل وجدارة وسترحلون أنتم رغم أنفكم"