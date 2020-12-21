النظام التركي ودعمه للجماعات المتطرفه بالمنطقة (فيديو)





كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت بالفيديو عن أمبراطورية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والتى تم تشكيلها من خلال الاستيلاء على ممتلكات الدول التى تحتلها تركيا، وتدعم فيها جماعات الإرهاب من أجل توسيع نفوذ الديكتاتور التركى في المنطقة، بين ترهيب الأسلحة وتمويل الإرهاب.









وأضاف التقرير، أن عائلة أردوغان متورطة فى دعم للجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم بلال نجل الرئيس التركى، حيث يتواصل باستمرار مع الجماعات الإرهابية، لشراء النفط منهم بأسعار بخثة من أجل التجارة بها، إضافة إلى أن هناك علاقات قوية تربط بين نجل أردوغان وبين الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم تنظيم داعش الإرهابى، وذلك حسبما ورد في تقارير دولية كشفت ذلك بالوثائق.









وتابع التقرير أن ابنة أردوغان، افتتحت منذ فترة مستشفى عسكرى فى جنوب تركيا، تساعد في علاج التنظيمات المسلحة الإرهابية، إضافة إلى عملها في المنظمات الخيرية التي تقدم دعم كامل للتنظيمات الإرهابية في المنطقة