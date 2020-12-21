تعليق غريب من أحمد سعد عقب إلزامه 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب

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شارك الفنان أحمد سعد صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وجاء ذلك في أول تعليق له عقب تغريمه 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب، وكتب "سعد" قائلا: "لاتعليق".



يذكر أن محكمة الأسرة بسيدي جابر قد حكمت على أحمد سعد نفقة تبلغ 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب، وذلك في دعوة النفقة والمتعة التي قدمتها ضده.