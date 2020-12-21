تعليق غريب من أحمد سعد عقب إلزامه 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شارك الفنان أحمد سعد صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاء ذلك في أول تعليق له عقب تغريمه 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب، وكتب "سعد" قائلا: "لاتعليق".

يذكر أن محكمة الأسرة بسيدي جابر قد حكمت على أحمد سعد نفقة تبلغ 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب، وذلك في دعوة النفقة والمتعة التي قدمتها ضده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ أقل من ساعتين

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ 17 دقيقة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم ملف إحتراف مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد سعد يهنئ سمية الخشاب بعد نجاح أغنيتها الجديدة

عمرو سعد يغازل زوجته على "إنستجرام": "انتي ملكة العائلة"

سمية الخشاب تعلق على الحكم بحبسها 3 سنوات بسبب طليقها أحمد سعد: "لم يحترم كلام الرجالة" .. والأخير يرد

عاجل.. أول تعليق للفنانة ريم البارودي على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب (فيديو)

تأجيل قضية نفقة سمية الخشاب من أحمد سعد لجلسة 30 مايو

بإطلالة شبابية.. سمية الخشاب بفستان أسود شفاف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

05:38 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز