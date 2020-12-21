السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.



واوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الأداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



ووجه الرئيس السيسي بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا.

