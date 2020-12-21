آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يعقد مهند عون، وكيل فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، جلسة مع مسؤولى لجنة الكرة بنادى الزمالك، لحسم ملف تجديد عقد الدولى التونسى مع القلعة البيضاء.



ومن المقرر أن تقام الجلسة بين وكيل اللاعب، وفاروق جعفر وأيمن يونس، المسؤولين عن ملف التجديد مع اللاعب، وسيدور النقاش حول المقابل المادى الذي سيتقاضاه اللاعب ومدة العقد الجديد.

وينتهي عقد فرجاني ساسي  بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى ناد في يناير المقبل، ويملك اللاعب بعض العروض الخارجية، لكنه رفض البت فيها لحين حسم موقفه مع الزمالك.

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