شبورة مائية كثيفة وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.
- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع جوي أخر في طبقات الجو العليا.

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