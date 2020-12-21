شبورة مائية كثيفة وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

طقس الثلاثاء نهارًا



طقس الثلاثاء ليلًا



الظواهر الطبيعية:



- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع جوي أخر في طبقات الجو العليا.



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.- طقس بارد على السواحل الشمالية.- طقس بارد على جنوب سيناء.- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.