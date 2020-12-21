شبورة مائية كثيفة وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:31 م
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.
- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع جوي أخر في طبقات الجو العليا.
طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.
- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع جوي أخر في طبقات الجو العليا.