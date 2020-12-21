رئيس رابطة الدوري الإسباني يسخر من بيريز

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني الذي طالب بضرورة تجديد كرة القدم كما اشتكى من معاملة الملكي بشأن ما يتعلق ببث المباريات.

وكان بيريز قد قال في الجمعية العمومية للنادي الملكي:" الجميع مدرك الصعوبات الحالية، إذا كان من الصعب بالفعل الحفاظ على القدرة التنافسية، فإن تأثير وباء فيروس كورونا سيجبرنا على التفكير (يقصد دوري السوبر الأوروبي) ".

وأضاف:"في بعض الأحيان، لا تتم إعادة بعض اللقطات المهمة للغاية في مبارياتنا، الجميع يرى أن هناك فارق في إعادات اللقطات وفي الأشخاص الذين يعلقَون على المباريات".

واختتم بيريز تصريحاته قائلاً:" فيروس كورونا غير كل شيء، أصبحنا أكثر عرضة للخطر، كرة القدم تحتاج إلى طرق جديدة لتكون أكثر قدرة على المنافسة، اعتقد أنه حان وقت التغيير".

ورد تيباس على تصريحات بيريز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"أعتقد أن بيريز ليست لدية معلومات كافية عن مسألة دوري السوبر الأوروبي".

واختتم تيباس كلماته قائلاً:"فيما يتعلق ببث المباريات، إذا يعتقد أنها ليست موضوعية، فهناك خيار في جهاز التحكم عن بُعد للاستماع للمباريات على فضائية ريال مدريد، قطعاً ستكون أكثر موضوعية".

أخبار تهمك

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس رابطة الدوري الإسباني يسخر من بيريز

منذ 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يستبعد نجم ريال مدريد قبل مواجهة غرناطة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة والد سمر مرسي متأثرا بكورونا

منذ 42 دقيقة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

04:33 م

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز