غداً .. مباريات هامة لعرب الرمل وبطا ومنوف وتلا وميت خاقان بالقسم الثالث





وفي لقاء قوي يلتقي، عرب الرمل مع ميت خلف، بملعب قويسنا، حيث يحتل العرب المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة، مقابل 6 نقاط، لميت خلف الذي يحتل المركز الخامس.



ويخرج مركز شباب تلا لملاقاة نظيرة فريق مركز شباب ديرب نجم، بملعب ديرب نجم، ويحل غزل شبين ضيفاً ثقيلاً على بلبيس.



ويلتقي مركز شباب بطا مع فاقوس، وميت خاقان مع نادي ديرب نجم بملعب ميت خاقان.



وفي لقاء مرتقب، يستضيف أبو كبير، نظيرة، فريق أبو حماد.



ترتيب المجموعة العاشرة



1- الشرقية 9 نقاط

2- تلا 7 نقاط

3- فاقوس 6 نقاط

4- منوف 6 نقاط

5- ميت خلف 6 نقاط

6- ابو حماد 6 نقاط

7- بلبيس 5 نقاط

8- ميت خاقان 4 نقاط

9- بطا 3 نقاط

10- ديرب نجم 3 نقاط

11- غزل شبين نقطتين

12- أبو كبير نقطة

13- عرب الرمل نقطة

14- شباب ديرب بلا نقاط

15- شباب عرابي بلا نقاط

يقام غداً الثلاثاء، في الثانية ظهراً، مباريات هامة في الجولة الخامسة، لدوري القسم الثالث للموسم الحالي 2020-2021.ومن المقرر أن تشهد تلك الجولة مواجهات قوية ومرتقبة، أبرزها منوف صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط، مع الشرقية، صاحب المركز الأول، برصيد 9 نقاط.