تليفونات بنى سويف يواجه سوهاج في لقاء مرتقب بالقسم الثاني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أنهى الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف استعدادته لمواجهة ضيفه فريق سوهاج خلال المباراة التى تجمع بين الفريقان عصر الثلاثاء بملعب منتجع الآسيوطى سبورت بمنافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وخلال التدريبات الأخيرة للفريق السويفي، حرص محمد جمال المدير الفنى على تصحيح الأخطاء التى وقع بها اللاعبين بالفترة الماضية ومطالبتهم التأكيد على ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة.

ونوّع المدير الفنى للتليفونات من الفقرات التدريبية وتنفيذ العديد من الجمل لزيادة الانسجام بين اللاعبين .

ويخوض التليفونات اللقاء بحثا عن الثلاث نقاط والتقدم بجدول الترتيب فيما يسعى سوهاج بقيادة مديره الفنى محمد خلف لتحقيق نتيجة ايجايبية خارج أرضه سواء بالتعادل أو الفوز.

وحقق تليفونات بنى سويف تعادلاً امام الإعلاميين، وفوزا على كيما اسوان، فيما خسر أمام ديروط وبترول اسيوط .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط فيما يحتل سوهاج المركز العاشر برصيد 5 نقاط .

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