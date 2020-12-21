محافظة الإسكندرية تعلن طرح مزايدات علنية عامة لعمليات استغلال عدد من الشواطيء ومنافذ البيع

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أعلنت اليوم الأثنين محافظة الإسكندرية عن طرح الإدارة العامة للشئون المالية مزايدات علنية للعد من الشواطئ والكافتيريات في شرق وغرب المحافظة.

وهم كالتالي:

١_ استغلال مطعم وكافتيريا ممر كيلوباترا بنطاق حي شرق، بجلسة يوم الأحد ٢٧ ١٢ ٢٠٢٠.

٢_استغلال شاطيء وانلي المميز (المندرة ٢ سابقًا) بنطاق حي المنتزة ثان، بجلسة يوم الاثنين ٢٨ ١٢ ٢٠٢٠.

٣_استغلال شاطيء سيدي بشر المميز (سيدي بشر ١ سابقًا) بنطاق حي المنتزة أول، بجلسة يوم الثلاثاء ٢٩ ١٢ ٢٠٢٠.

٤_استغلال شاطيء بحري المميز بنطاق حي الجمرك، بجلسة يوم الأربعاء ٣٠ ١٢ ٢٠٢٠.

٥_استغلال عدد (٢) منفذ بيع مع حق الدعاية والإعلان وحق بيع الخردوات علي شاطيء أنطونيو المجاني (المندرة سابقًا) بنطاق حي المنتزة ثان، بجلسة الخميس ٣١ ١٢ ٢٠٢٠.

٦استغلال شاطيء أبو يوسف (١) _خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي. بجلسة الأحد ٣ ١ ٢٠٢٠.

٧استغلال شاطيء أبو يوسف (٢) _خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي. بجلسة الأحد ٣ ١ ٢٠٢١.

٨_استغلال شاطيء شهر العسل بنطاق حي العجمي. بجلسة الأثنين ٤ ١ ٢٠٢١.

وتقام المزايدات العلنية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بمدخل أبيس.



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