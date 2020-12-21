منة فضالي تعلن عن انتهائها من تصوير مسلسل "سكن البنات"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة منة فضالي عن انتهائها من تصوير مسلسل "سكن البنات" وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "فضالي" قائله: "الحمد لله فركش سكن البنات شكرا لكل فريق العمل شكرا المنتج الاستاذ ممدوح شاهين، شكرا استاذي الغالي الاستاذ محمد النقلي، شكرا الكاتب أحمد صبحي، شكرا فريق الإخراج أحمد علاء وداليا وهبة وياسمين شكرا مدير التصوير دكتور شريف هلال ودكتور زكي وعمر ومرام وأخيرا شكرا لنجوم العمل خلف الكاميرا وأمام الكاميرا علي رأسهم الأستاذة وفاء عامر والأستاذة دينا والنجمة أيتن عامر وأصدقائي النجم منذر رياحنة، والنجم محمد نجاتي وحسني شتا وأحمد جمال سعيد".

وتابعت "شكر خاص لزملائي العزاز اللي أتعرفت عليهم في هذا العمل وحبيتهم جدا جدا هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وإلهام عبد البديع ودعاء رجب، مبروك يا بنات".

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