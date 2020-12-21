البورصة الأمريكية تتراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط "داو جونز" بأكثر من 200 نقطة، مع مخاوف انتشار سلالة كورونا الجديدة.





وتعرضت الأسهم المتعلقة بالسفر لضغوط بسبب أنباء انتشار سلالة فيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة، مما أدى إلى مزيد من الإغلاق الشديد وقيود السفر في جميع أنحاء أوروبا.





لكن جاءت الخسائر محدودة بعد موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بعد أشهر من المفاوضات.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 201.3 نقطة إلى مستوى 29977.7 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة إلى مستوى 3674.1 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 12660 نقطة.