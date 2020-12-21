البورصة الأمريكية تتراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
تراجعت البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط "داو جونز" بأكثر من 200 نقطة، مع مخاوف انتشار سلالة كورونا الجديدة.

وتعرضت الأسهم المتعلقة بالسفر لضغوط بسبب أنباء انتشار سلالة فيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة، مما أدى إلى مزيد من الإغلاق الشديد وقيود السفر في جميع أنحاء أوروبا.

لكن جاءت الخسائر محدودة بعد موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بعد أشهر من المفاوضات.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 201.3 نقطة إلى مستوى 29977.7 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة إلى مستوى 3674.1 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 12660 نقطة.

أخبار تهمك

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يستبعد نجم ريال مدريد قبل مواجهة غرناطة

منذ أقل من ساعة

رئيس رابطة الدوري الإسباني يسخر من بيريز

منذ 19 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة والد سمر مرسي متأثرا بكورونا

منذ 42 دقيقة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و 16 دقيقة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

04:33 م

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز