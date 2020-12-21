فوز جمهورية شبين والغزل وميت خلف في دوري الناشئين 2001 بالمنوفية

وحقق غزل شبين بقيادة المدير الفني أحمد شرف، فوزا كبيرا على حساب فريق ميت خاقان بخمسة أهداف مقابل هدفين، عقب تقدم ميت خاقان بثنائية نظيفة، ثم

سجل الغزل 5 أهداف متتالية عن طريق، البديل يوسف علاء من ركلة جزاء، وعمر رضوان ومحمد أبو صوان، ومحمد هديوي، وزياد نظمي.