مفوضية الصحة الأوروبية توافق على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد كورونا

وافقت مفوضية الصحة الأوروبية، اليوم الاثنين، على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد فيروس كورونا، وبهذا تكون قد أعطت الضوء الأخضر ببدء التطعيم في أوروبا في غضون أسبوع.

ومن المنتظر أن تبدأ ألمانيا بعملية التطعيم خلال الأيام القادمة، حيث أشارت العديد من دول التكتل بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا، إلى أنها تعتزم بدء التطعيمات اعتبارا من 27 ديسمبر، بينما بدأ استعمال اللقاح بالفعل هذا الشهر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن توافق المفوضية رسميا على اللقاح في غضون ثلاثة أيام، بعد التشاور مع حكومات الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وفقا للجدول الزمني المؤقت.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت أن سلامة اللقاحات من أولى أولوياتها، مفيدة بأنه لا يوجد دليل على أن اللقاح لن يعمل ضد نوع جديد من فيروس كورونا.