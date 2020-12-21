زيدان يستبعد نجم ريال مدريد قبل مواجهة غرناطة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سيقوم باستبعاد نجم الفريق أمام غرناطة، بعد غد الأربعاء، في إطار الجولة 15 من عمر الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا"، فإن الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، يعاني من حمل زائد في العضلات بساقه اليسرى، وغاب عن مران اليوم.

وتابعت الصحيفة أن لوكا مودريتش من المرتقب أن يخضع لفحوصات دقيقة، غدًا الثلاثاء، لمعرفة مدى الإصابة، لكنها ليست خطيرة.

وأختتمت الصحيفة إلى أن مودريتش كان قد طلب التغيير خلال مباراة ريال مدريد ضد إيبار، بسبب انزعاجات بسيطة، غادر بسببها المباراة في الدقيقة 72، ليدخل فيدي فالفيردي بدلًا منه، كما أن زيدان سيستبعد مودريتش من مباراة غرناطة كإجراء احترازي، مؤكدة أن المدرب الفرنسي يخطط لإراحته أيضًا عن المباراة الأخيرة في هذا العام ضد إلتشي، المقرر لها 30 ديسمبر/كانون أول الجاري.

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