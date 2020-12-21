زيدان يستبعد نجم ريال مدريد قبل مواجهة غرناطة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سيقوم باستبعاد نجم الفريق أمام غرناطة، بعد غد الأربعاء، في إطار الجولة 15 من عمر الدوري الإسباني.





وقالت صحيفة "ماركا"، فإن الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، يعاني من حمل زائد في العضلات بساقه اليسرى، وغاب عن مران اليوم.





وتابعت الصحيفة أن لوكا مودريتش من المرتقب أن يخضع لفحوصات دقيقة، غدًا الثلاثاء، لمعرفة مدى الإصابة، لكنها ليست خطيرة.



