خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تراجع مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن خطوة التعاقد مع الدبابة الإفريقية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط المارد الأحمر بالتوقيع مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي، لتدعيم صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي.

وجاء تراجع النادي الأهلي، عن الصفقة بسبب مطالب اللاعب المادية والتي تصل إلى حصوله على 3 ملايين دولار سنويًا، وهو ما يعد بالأمر الصعب على خزينة النادي.

وأبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول، رغبته في التعاقد مع صفقة هجومية كبرى من أجل تدعيم صفوفه قبل نهائيات كأس العالم للأندية.

ويحل الأهلي ضيفًا على سونيديب بطل النيجر، يوم 23 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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