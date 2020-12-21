محافظ المنيا يتابع إصلاح كسر ماسورة صرف صحي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صباح اليوم، أعمال إصلاح كسر ماسورة صرف صحي أمام مدرسة الاتحاد الإعدادية بنين، بنطاق حى وسط المنيا، بسبب حدوث هبوط أرضي بمنطقة الكسر، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وأصدر المحافظ تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة إصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، والتنسيق مع الجهات المختلفة وعلي رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، لإصلاح الهبوط فور الانتهاء من أعمال إصلاح كسر الماسورة وتسوية الارض مع اعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا أنه تم التنسيق لقطع المياه عن المنطقة وإبلاغ شركة المياه لبدء الإصلاح، كما تم إخطار شركة الغاز وإدارة المرور وجاري التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة، لمتابعة شكاوى المواطنين وسرعة التعامل مع أي بلاغات.

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