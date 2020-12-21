قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 3 ساعات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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