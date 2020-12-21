تراجع 15 قطاعاً بالبورصة اليوم وسط أزمة فيروس كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:42 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجع 15 قطاعاً  بالبورصة المصرية اليوم علي أثر موجة جديدة من كورونا إجتاحت العالم وتسببت في هبوط حاد لجميع البورصات العالمية والعربية .

وجاء قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.29%، علي رأس القطاعات المتراجعة اليوم ، ثم جاء بعده قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.14%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.05%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.85%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.49%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 6.26%.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 5.98%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.81%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.47%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.36%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نسبة 4.32%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.99%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.62%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية وحيداً بنسبة 0.05%.


هوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 10581.7نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 1958.7 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6.6 % ليغلق عند مستوى 2852.9 نقطة.

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