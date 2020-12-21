تراجع 15 قطاعاً بالبورصة اليوم وسط أزمة فيروس كورونا الجديدة

تراجع 15 قطاعاً بالبورصة المصرية اليوم علي أثر موجة جديدة من كورونا إجتاحت العالم وتسببت في هبوط حاد لجميع البورصات العالمية والعربية .





وجاء قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.29%، علي رأس القطاعات المتراجعة اليوم ، ثم جاء بعده قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.14%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.05%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.85%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.49%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 6.26%.





كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 5.98%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.81%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.47%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.36%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نسبة 4.32%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.99%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.62%.





فيما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية وحيداً بنسبة 0.05%.







