أحمد مالك يتصدر غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط ويفوز بجائزة أفضل ممثل في 2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحتفي مجلة GQ الشرق الأوسط بالنجم المصري أحمد مالك وتمنحه جائزة أفضل ممثل في 2020، التي تستهدف كل عام الممثلين الذين يحققون تقدمًا أو تطورًا ملحوظًا خلال العام، كما يتصدر مالك غلاف GQ، ويتضمن ذلك التعاون في جلسة تصوير مع هيرميس وديور، أشهر بيوت الأزياء والموضة ومقطع فيديو دعائي.
ويعتبر هذا هو التعاون الثاني بين الفنان الشاب ومجلة GQ الشرق الأوسط، إذ أجرت المجلة حوارًا معه في وقت سابق من العام الحالي تحت عنوان "مالك يقترب من الوصول لأبعد الحدود"، تحدث فيه عن تجربته العالمية الأولى قي الفيلم الأسترالي The Furnace.
مالك الذي سبق أن اختارته مجلة سكرين ديلي في 2017 ضمن قائمة نجوم الغد العرب، نال العديد من الجوائز عبر أكثر من ٢٥ عملًا، منهم اشتباك وليلخارجي. ومؤخرًا انطلق مالك عالميًا بدوره في الفيلم الأسترالي The Furnaceالذي عُرض بمهرجاني فينيسيا والجونة في 2020.
ويستعد مالك لنشاط مكثف في ٢٠٢١، فهو يشارك في بطولة مسلسل تحقيق المقرر عرضه على منصة WATCH iT، وهو مسلسل من 13 حلقة، من إنتاج شركة أروما (تامر مرتضى)، بالإضافة إلى مسلسل نسل الأغراب مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة المقرر عرضه في رمضان المقبل، كما يشارك في بطولة فيلم قمر 14 مع المخرج هادي الباجوري وبطولة عدد كبير من النجوم، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة كيرة والجن مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز والمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، والفيلم مأخوذ عن رواية 1919 الأكثر مبيعًا، ومن إنتاج شركة سينرجي في واحد من أضخم إنتاجات السينما المصرية، بالإضافة لكونه أهم الأعمال السينمائية المنتظرة على مستوى العالم العربي في 2021.
أحمد مالك يتصدر غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط ويفوز بجائزة أفضل ممثل في 2020
أحمد مالك يتصدر غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط ويفوز بجائزة أفضل ممثل في 2020
أحمد مالك يتصدر غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط ويفوز بجائزة أفضل ممثل في 2020
أحمد مالك يتصدر غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط ويفوز بجائزة أفضل ممثل في 2020
أحمد مالك يتصدر غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط ويفوز بجائزة أفضل ممثل في 2020
أحمد مالك يتصدر غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط ويفوز بجائزة أفضل ممثل في 2020
أحمد مالك يتصدر غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط ويفوز بجائزة أفضل ممثل في 2020
أحمد مالك يتصدر غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط ويفوز بجائزة أفضل ممثل في 2020

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