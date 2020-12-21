يتابع مهامه بالحجر الصحي.. أحدث تطورات علاج ماكرون من كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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رغم معاناة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأعراضه، لكنه يواصل متابعة أداء مهامه وهو قيد الحجر الصحي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث تطورات علاج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من فيروس كورونا.

أعراض كورونا تظهر على ماكرون:
لا تزال أعراض فيروس كورونا، تظهر على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب قصر الإليزيه.

وتابع "أعراض كورونا لا زالت تظهر على ماكرون لكن حالته مستقرة ".

متابعة مهامه:
ويقول جان كريستوف بيروشون كبير الأطباء في قصر الإليزيه، إن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان الجمعة، وأنه يعاني من أعراض الإصابة، وهي السعال والتعب وآلام العضلات.

وأشار كبير الأطباء إلى أن هذه الأعراض لا تمنع رئيس الدولة من أداء مهامه وهو قيد الحجر الصحي.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الفرنسية، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت نتائج الفحوص التي أجراها ماكرون مطمئنة وأشار إلى أن الرئيس لا تزال تظهر عليه أعراض كورونا من سعال وآلام في العضلات وإعياء.

كان ماكرون قد أعلن في مقطع فيديو نُشِر على تويتر أمس الجمعة أن حالته جيدة لكنه لا يزال يعاني أعراض المرض كالصداع والسعال والإعياء، ووعد ماكرون في الفيديو مواطنيه بأن يخبرهم عن مسار المرض معه يوميا.

وكانت أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن ماكرون سيتوجه إلى لبنان فور تعافيه من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وأكدت الإدارة الفرنسية أنها تتمسك بزيارة لبنان فور تعافي ماكرون، لكن الاتصالات الفرنسية بالجانب اللبناني قائمة، خاصة أن الرئيس اللبناني ميشيل عون هاتف ماكرون للاطمئنان على صحته، ومتمنيًا له الشفاء العاجل من وباء كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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