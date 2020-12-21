رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "صمود - 16"

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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين "صمود -16" والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى.



تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة، وتم تنفيذ المشروع بإستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوي العناصر المشاركة بالمشروع، ظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.



ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثالث الميدانى مشيدًا بالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، وأكد علي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات الى أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى.



كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في التدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئه للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة المتغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة.



حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.