رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "صمود - 16"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين "صمود -16" والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى.

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة، وتم تنفيذ المشروع بإستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوي العناصر المشاركة بالمشروع، ظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثالث الميدانى مشيدًا بالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، وأكد علي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات الى أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى.

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في التدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئه للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة المتغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

أخبار تهمك

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة وفاة المستشار أحمد البكرى

منذ ساعة و نصف

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ 33 دقيقة

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رضا شحاتة يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

منذ 40 دقيقة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

04:33 م

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

04:27 م

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز