المؤبد لشاب قتل آخر بسبب علاقة مع شقيقته بمطاي في المنيا



بعد قيامه بقتل شاب آخر لوجود علاقة بشقيقته مع سبق الإصرار والترصد في القضية 2421 لسنة 2020 جنح مطاي والمقيدة برقم 667 لسنة 2020 كلي شمال المنيا وقال مصدر قضائي، بأن المحكمة عاقبت المتهم " أحمد بهاء عمر عبد الحميد 24 سنه، حاصل على دبلوم صناعة، ومقيم 19 شارع الجزارين بمدينة مطاي شمال المنيا بالسجن المؤبد حضوريًا لقيامه في العاشر من شهر مارس الماضي من عام 2020 بقتل المجني عليه " محمد ياسر سيد خلف الله " عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، إثر ما دب بينهما من خلافات تحوم أسبابها حول علاقة المجني عليه بشقيقته.





وكشفت التحقيقات وأوراق القضية أن المتهم استل سلاحًا أبيضًا " مطواة " وتوجه إلى المكان الذي إتفق مع المجني عليه، علي مقابلته فيه وما أن حضر المجني عليه قام المتهم بإخراج السلاح الأبيض وقام بطعنه في أنحاء جسده وأتمها بطعنة في الجانب الأيسر من صدره، قاصدًا بذلك إزهاق روحه، مما أحدث إصابة المجني عليه بإصابات بالغة الخطورة بيسار الصدر ذات طبيعة طعنية تمثلت في تهتك بالقلب وأنزفة وصدمة حدثت من التلاقي مع الضغط بجسم صلب ذو حافة حادة " مطواة "، وكذلك إصابة بالأنف ويسار الرأس والطرف العلوي وخدوش متفرقة بنواحي مختلفة بجسد المجني عليه، وفق لما ذكره تقرير الطب الشرعي للصفة التشريحية لجسد المجني عليه.



وأفاد المصدر القضائي، بأن هيئة المحكمة قد أستندت في حكمها إلى أعترافات القاتل أمام النيابة العامة والذي أعترف تفصيليًا بإرتكابه بالواقعه وقيامه بالإرشاد على السلاح المستخدم في الواقعة، وكذلك شهادة الشهود الأربعة على أحداث الواقعة بالكامل، بأنهم قد أبصروا المتهم أثناء قيامه بالتعدي على المجني عليه طعنا بالمطواه المضبوطة في القضية، فحدثت إصاباته الوارده بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا إزهاق روحه فتدخلوا للفصل بينهما وتمكن المجني عليه من الفرار متجهًا لمنزله هربًا، كما أستندت أيضًا المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل وكان المستشار " أبو الوفا عيسى "، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا قد أحال القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.



قضت اليوم الأثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر كلًا من: أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بالسجن المؤبد لشاب حاصل على دبلوم صنابع مقيم بمركز مطاي، شمال محافظة المنيا.