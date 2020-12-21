هبوط 165 سهم بالبورصة اليوم .. و" مطاحن جنوب القاهرة" يتصدر القائمة الحمراء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:19 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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هبط 165 سهم بالبورصة المصرية اليوم بسبب الهبوط العام لجميع المؤشرات بسبب ظهور سلالة جديدة أطاحت بجميع البورصات العالمية والخليجية ، وتم اليوم التداول علي عدد195 سهم ، هبط منهم 165 سهم وارتفع 3 أسهم بينما إستقر نجو 27 سهم.

وعن أكثر5 أسهم اطاحت بهم البورصة اليوم هم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 9.8% ، تلاه سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 9.8%، ثم سهم مجموعة عامر القابضة عامر جروب بنسبة 9.7% ، وجاء في الترتيب  الرابع سهم الوطنية للاسكان للنقابات المهنية بنسبة 9.7%.


وأخيراً الترتيب الخامس  جاء سهم لبنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 9.75%  

وهوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 10581.7نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 1958.7 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6.6 % ليغلق عند مستوى 2852.9 نقطة.

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