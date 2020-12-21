هبوط 165 سهم بالبورصة اليوم .. و" مطاحن جنوب القاهرة" يتصدر القائمة الحمراء

هبط 165 سهم بالبورصة المصرية اليوم بسبب الهبوط العام لجميع المؤشرات بسبب ظهور سلالة جديدة أطاحت بجميع البورصات العالمية والخليجية ، وتم اليوم التداول علي عدد195 سهم ، هبط منهم 165 سهم وارتفع 3 أسهم بينما إستقر نجو 27 سهم.





وعن أكثر5 أسهم اطاحت بهم البورصة اليوم هم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 9.8% ، تلاه سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 9.8%، ثم سهم مجموعة عامر القابضة عامر جروب بنسبة 9.7% ، وجاء في الترتيب الرابع سهم الوطنية للاسكان للنقابات المهنية بنسبة 9.7%.









وأخيراً الترتيب الخامس جاء سهم لبنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 9.75%



