خبير أبراج يُحذر من تأثيرات سلبية بآخر أيام العام الجاري (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور رئيف رأفت، خبير علم الأبراج، إن تأثيرات خسوف القمر في 30 نوفمبر الماضي، وكسوف الشمس في 14 ديسمبر الجاري له تأثيرات سلبية حتى اخر عام 2020 نتيجة اقتران كوكب المشترى مع كوكب زحل.

وأضاف "رأفت"، خلال حواره مع برنامج "أحلى الاوقات" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن هذه التأثيرات السلبية سوف تستمر حتى إبريل 2021، منوهًا بأن 2021 مرتبط بكوكب عطارد، وهو مناسب لبرجي الجوزاء والعذراء، وسيكون لهم نصيب من الحظوظ خلال عام 2020،

وتابع خبير علم الأبراج، أن عام 2021 سيكون ارحم من عام 2020، ولكن هناك بقايا من 2020 سوف تستمر حتى إبريل أو مايو من 2021 ثم نشهد تحسن بعد ذلك وتصبح الأمور أفضل لباقي العام.

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