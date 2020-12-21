عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
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كشفت مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع صن داونز بشأن ضم الأوروجواياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وقالت المصدر، أن سيرينو طالب مسئولي الأهلي خلال الساعات الأخيرة بسرعة إنهاء الصفقة، بعد أن ابتعد عن تدريبات الفريق بسبب رغبته في الانضمام للقلعة الحمراء.


وأضافت، أن اللاعب يرغب في المشاركة مع الفريق في مونديال الأندية، بعد أن أنهى الاتفاق مع أمير توفيق على كافة التفاصيل وتحديدا راتبه السنوي والمقدر بمليون و200 ألف دولار وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه المغربي بدر بانون مدافع القلعة الحمراء.


ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

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