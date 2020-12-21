الفيوم يواجه المنيا المتصدر بقائمة تضم 20 لاعب



وأعلن احمد بكرى المدير الفنى الفيوم قائمة الفريق لمباراة المنيا والتى ضمت كلا من مصطفى جابر واحمد حسن وادهم حسن ويوسف يحي وأحمد سعد ومحمد أبو العلا وأحمد بايدى وأحمد قمحه وأحمد عبد الباقى وانس شنيدى ومحمد محمود وأحمد عبد الحكيم وأحمد حسن ومحمود شمايكل وعبد المنعم احمد وجابر جابر وكريم الشافعى وعبد الله راشد وحسن خالد ومصطفى كارلوس .



وشهدت قائمة المباراة غياب أحمد صالح وحسان عيسى للإصابة .



وكان الفيوم قد نجح فى تحقيق فوز بثنائية مقابل هدف على ضيفه شبان قنا بالجولة الماضية فيما قد فاز المنيا خارج الديار أمام بنى سويف بثنائية نظيفة .



ويحتل الفيوم المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط فيما يحتل المنيا المركز الاول برصيد 10 نقاط .

أنهى الفريق الكروى الاول بنادى الفيوم استعداداته الجادة لمواجهة المنيا الرياضى والمقرر إقامتها هصر الثلاثاء بالمنيا بمنافسات الاسبوع الخامس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .