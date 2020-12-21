نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الدولي الإنجليزي بيتر كرواتش المهاجم السابق لفريق ليفربول، على إضطراب العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني في الفترة الأخيرة في ظل صراعهما على تسجيل الأهداف.


وقال كرواتش في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الإثنين:" لا توجد مشكلة في ظل تحقيق الفريق للانتصارات، يجب أن لا ننظر لطبيعة العلاقة بين صلاح وماني، علينا النظر لما حققه ليفربول في العامين الماضيين، أتوقع احتفاظهم بلقب الدوري بالموسم الجاري".

وتابع:" بطبيعة الحال أي مهاجم أناني صلاح وماني يرغبان في مواصلة تسجيل أكبر عدد من الأهداف، وبالأخص صلاح أرى أنه آلة أهداف وبات مهووسًا بتحطيم الأرقام ".

وأضاف:" ماني كان محقًا في غضبه من قرار كلوب باستبداله لأنه يريد أن يواصل تسجيل الأهداف، أشك في أن تكون علاقة اللاعبان ببعضهما على ما يرام ولكن هذا لا يهم، الأهم مواصلة الفريق مشواره في تحقيق الانتصارات سواء في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا".

يذكر أن مباراة ليفربول بالجولة الماضية من البريميرليج أمام فريق كريستال بالاس والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 7-0، شهدت غضب ماني من استبداله بالدقيقة 57 ونزول صلاح بدلا منه، قبل أن ينجح الفرعون في تسجيل هدفين رائعين ليصعد لصدارة الهدافين برصيد 13 هدفًا.

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