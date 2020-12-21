جوارديولا عن الميركاتو: جميع الأندية تعاني.. ووضعنا ليس استثناء في ذلك

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
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أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريقفمدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لا يتوقع أن يبرم فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير (كانون الثاني) 2021، رغم مشكلاته الهجومية، وذلك بسبب التأثيرات المالية لجائحة كوفيد-19 على ناديه.

رداً على سؤال حول إمكانية تحرك الفريق إلي تعزيز خياراته الهجومية في الشهر المقبل، قال غوارديولا: "لا أعتقد ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم بالوقت الراهن".

وأضاف: "جميع الأندية تعاني، وضعنا ليس استثناء في ذلك".

ورغم المشكلات الهجومية يقدم دفاع السيتي أداءً متميزاً.

وسيلتقي السيتي مع آرسنال في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين المحلية، غداً الثلاثاء.

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