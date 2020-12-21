الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
 يسعى مسؤولي النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر.

ويعد الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، أبرز العناصر المرشحة بقوة للتعاقد مع القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي.

ويسعى الأهلي لضم مهاجم أجنبي قوي خلال الفترة المقبلة، خوفًا من فشل ضم سيرينو، بسبب مغالاة ناديه بشأن القيمة المالية.

ووضع الأهلي اللاعب الجنوب إفريقي كيدان دوللى، نجم وسط مونبيليه الفرنسى، بناء على توصية من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لدرايته بمستوى اللاعب الذي سبق أن قام بتدريبه مع صن داونز عام 2016.

وكشفت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية، أن الأهلي بدأ التفكير في ضم دوللي، الذي رحل إلى مونبيليه الفرنسي ويتبقى في عقده موسم واحد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة الأهلي سيرينو الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ أقل من نصف ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ ساعة الا ربع

رضا شحاتة يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

منذ 35 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة وفاة المستشار أحمد البكرى

منذ ساعة و 25 دقيقة

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

الأهلي يتحرك لتنفيذ مطلب موسيماني بعد التتويج الإفريقي

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

04:33 م

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز