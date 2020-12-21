وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تعامل الوزارة مع ملف أزمة نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه تم وفقًا للقانون، وذلك بعد قرار تجميد مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي لحين إجراء الانتخابات.





وقال صبحي اليوم الإثنين في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة تعاملت مع ملف الزمالك بطريقة قانونية بعدما تلقت عدة شكاوي برفض بعض الاتحادات التعامل مع مجلس إدارة النادي الذي تم إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية.





وأشار إلى أنه حرصًا على مصلحة نادي الزمالك مع تفاقم الأزمة تم نقل الموضوع إلى الشق القانوني، ومن خلاله تم إيقاف مجلس الإدارة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.



