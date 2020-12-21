بعد ١٦ عام خلاف على أرقام سيارة.. مجلس الدولة يحسم نزاع بين مواطن والمرور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول طعن الجهة الإدارية علي حكم الدرجة الأولي الصادر عام ٢٠٠٦، والمتضمن تجديد رخصة سيارة مواطن بذات أرقامها المثبتة علي اللوحة المعدنية والمكونة من ٣ أرقام فقط، لزوال شرط المصلحة.

وأكدت المحكمة، صدور القانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن أنه لا تسري رخصة السيارات الخاصة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ثم تجدد الرخصة بإجراءات جديدة، وتحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص، وأداء تأمين عنهما.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات، والبيانات التي تتضمنها، وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريًا.

ونشأ عن القانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور واقع جديد، يتمثل فى انتهاء مدة ترخيص السيارة موضوع النزاع وانتهاء العمل باللوحات المعدنية المكونة من ٣ أرقام، وهو واقع يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه مما يجعل الطعن الماثل غير مقبول لزوال المصلحة فيه.


أقام الدعوى مواطن عام ٢٠٠٤، طالبًا إلزام إدارة مرور الدراسة بتجديد ترخيص السيارة المملوكة له بذات أرقام اللوحة المعدنية الممنوحة له، والتي مازالت في حيازته، على سند من انه مرخص له بسيارة ملاكي بثلاث أرقام، وهو يحوز ملكية تلك اللوحات المعدنية منذ زمن طويل وتقدم للإدارة العامة للمرور بالقاهرة بالدراسة لتجديد الترخيص، ولكنها علقت منحه الترخيص على تنازله عن اللوحة المعدنية للسيارة والحصول على أرقام تزيد على الألف بالمخالفة للقانون، وقضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام تجديد رخصته بذات الأرقام، مما دعي الجهة الإدارية الطعن علي الحكم.

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