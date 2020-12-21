فخر الدين وبابل يقودان هجوم الإسماعيلي أمام الجونة بالدوري









أعلن الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو تشكيل الدراويش لمواجهة الجونة ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالدوري المصري لكرة القدم على ملعب خالد بشارة بالجونة.









وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من:





حراسة المرمى: محمد صبحي





خط الدفاع: محمد بيومي ، محمد عمار، مروان الصحراوي، محمود البدري.





خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل، محمد صادق، محمد الشامي.





خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، أري بابل.



