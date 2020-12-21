وزيرا خارجية السعودية وسلطنة عمان يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

 

واستقبل بن فرحان، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية سلطنة عمان، وجرى خلال الاستقبال، تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وكان وزير خارجية سلطنة عمان قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، وزير الخارجية السعودي.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ ساعة الا ربع

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة وفاة المستشار أحمد البكرى

منذ ساعة و 25 دقيقة

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ أقل من نصف ساعة

رضا شحاتة يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

منذ 35 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ أقل من نصف ساعة

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

04:33 م

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز