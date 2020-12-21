الواضح لـ ' الفجر الرياضى ' بنى سويف يسعى للخروج من الكبوة على حساب الأسمنت

وتابع قائلا ؛ بني سويف جاهز للقاء بالدخول في معسكر مغلق لمده ٤٨ ساعة بمنتجه الاسيوطى للتركيز فى المباراه القادمة و تصحيح المسار .





واضاف ؛ تم تصعيد مجموعة من الناشئين للتدرب مع الفريق الأول وتصعيد الناشئين هى احد السياسات التى أتفقت عليها لجنه الكره مع أيمن المزين المدير الفنى الجديد و الذى اشتهر دائما بصناعة و اكتشاف الكثير من المواهب سابقا ، و يأتى ذلك فى ضوء اكساب اللاعبين الناشئين المميزين الخبرات بالاضافه لحاجه الفريق لهم فى تلك الفترة بسبب الاصابات التى تضرب الفريق ، وسبق للمزين متابعه اكثر من مباراة لفرق الناشئين وهو من قام باختيار المجموعة التى تم تصعيدها بنفسه بعد متابعته لهم فى اكثر من لقاء .



وعن استعباد الثنائى محمود مكى ومحمود جمال من قائمة الفريق لمباراة اسمنت اسيوط أكد أن استبعاد اللاعبين من عدمه وجهة نظر فنية للمدير الفنى وأن لكل مباراة حساباتها الخاصة .



ويحتل بنى سويف المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل اسمنت اسيوط المركز الثالث عشر برصيد نقطتين .