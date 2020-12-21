بدء أولى الدورات التدريبية لأئمة روسيا على مهارات الإفتاء ومواجهة التطرف

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
بدأت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم -اليوم الإثنين- أولى دوراتها التدريبية للأئمة الروس التابعين لمجلس العلماء والأئمة في روسيا، وذلك تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، ومن المقرر أن تُبَثَّ من القاهرة، ولمدة يومين عبر الإنترنت.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون المشتركة التي تم توقيعها رسميًّا اليوم بين "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم – دار الإفتاء المصرية"، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، وذلك عبر الإنترنت وبحضور سفير مصر بموسكو.

وتهدف الدورة التدريبية لأئمة روسيا إلى تحسين الأداء الدعوي لدى المتصدرين للإفتاء؛ من أجل مزيد من الوعي والإدراك لواقعهم وحاجات أمتهم الحضارية، والتعامل مع المستجدات المعاصرة بوعي وكفاءة؛ سعيًا إلى النموذج المنشود في تمثيل الديانة والعِلم والأمة في المواقع والمواقف المختلفة تمثيلًا مُشَرِّفًا وفعَّالًا.

كما تهدف البرامج التدريبية المختلفة التي تطلقها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى ترسيخ عملية التدريب الراقي لإخراج داعية مثقف متفاعل مبادر؛ يستمع للآخرين جيدًا، يستوعب أفكارهم وآراءهم وقِيمهم، يتفاهم مع الاختلافات والتنوعات، يستجيب برصانة، يقرأ النصوص والأقوال بعمق، يُشَخِّص الوقائع، ويفسرها ويُحَلِّلها، يُقَوِّم وينقد، ويتبنى المواقف عن دراسة وبحث، ويقدم أطروحاته بلغة العصر فيجمع بين الشرع ومحله: الواقع؛ ويؤدي واجب وقته للأمتين: أمة الإجابة، وأمة الدعوة.

وتشهد العلاقات المصرية الروسية، والمؤسسات الدينية في البلدين تقاربًا وتعاونًا وتفاهمًا كبيرًا توِّج مؤخرًا بالمشاركة في أعمال الدورة الـ16 للمنتدى الإسلامي العالمي، عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي أقيم الخميس الماضي، من العاصمة الروسية موسكو، برعاية المفتي الشيخ راوي عين الدين الأمين العالم للمنتدى الإسلامي العالمي، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة وفاة المستشار أحمد البكرى

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

رضا شحاتة يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

منذ 35 دقيقة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

04:33 م

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز