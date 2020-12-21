الطرق والكباري تعتمد رصف الطرق المنهارة بجنوب الأقصر
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:11 م
طاهر الحساني
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أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات، أن اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وافق على اعتماد رصف وترميم وتنفيذ أعمال سواتر خرسانية (نيوجرسي) للمناطق التي حدث انهيارات بجوانبها بطول 5 كيلو متر كمرحلة أولى، وذلك بمجرد الإنتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادي التي ستقوم بها الادارة العامة للري، وذلك في إطار جهود محافظة الأقصر لإعادة تأهيل ورصف الطرق الرئيسية، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لحل مشكلة "طريق القرايا" بين إسنا وإدفو، الواقع ضمن طريق مصر -أسوان الزراعي الغربي.
وأوضح المهندس أسعد مصطفى، أنه تمت مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بقنا، لسرعة الإنتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادي، للبدء في أعمال إصلاح الطريق وعمل السواتر الخرسانية (نيوجرسي) وإنهاء أعمال الرصف عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة.
يذكر أنه قد تم تكليف كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري بصفتها المسئولة عن طريق مصر – أسوان الزراعي الغربي، والادارة المركزية للري المسئولة عن ترعة الرمادي والتي حدث انهيارات بجوانبها، والتي يقع طريق القرايا عليها، باجراء المعاينات العاجلة والسريعة لطريق مصر - أسوان الغربي وذلك للوقوف علي حالة الطريق والمجري المائي، وتم عمل المعاينة بحضور إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأوضح المهندس أسعد مصطفى، أنه تمت مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بقنا، لسرعة الإنتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادي، للبدء في أعمال إصلاح الطريق وعمل السواتر الخرسانية (نيوجرسي) وإنهاء أعمال الرصف عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة.
يذكر أنه قد تم تكليف كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري بصفتها المسئولة عن طريق مصر – أسوان الزراعي الغربي، والادارة المركزية للري المسئولة عن ترعة الرمادي والتي حدث انهيارات بجوانبها، والتي يقع طريق القرايا عليها، باجراء المعاينات العاجلة والسريعة لطريق مصر - أسوان الغربي وذلك للوقوف علي حالة الطريق والمجري المائي، وتم عمل المعاينة بحضور إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعدد من القيادات التنفيذية.