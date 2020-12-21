خسائر حادة في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين





شهدت أسعار النفط تراجع حاد خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف تضرر الطلب من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.





وأدى ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار في المملكة المتحدة إلى إثارة مخاوف بشأن تباطؤ التعافي في الطلب على الوقود، مع تشديد قيود الإغلاق في أوروبا.





ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني اجتماعاً طارئاً في وقت لاحق من اليوم لمناقشة السفر الدولي إلى بريطانيا، مع قفزة الإصابات.





وتأتي خسائر أسعار الخام بعد أن حققت مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، مستفيدة من طرح لقاح كورونا.





وبحلول الساعة 1:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 4.3 بالمائة إلى 46.97 دولار للبرميل.





كما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 4.2 بالمائة إلى 50.07 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أدنى 50 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.