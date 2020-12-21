خسائر حادة في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت أسعار النفط تراجع حاد خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف تضرر الطلب من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأدى ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار في المملكة المتحدة إلى إثارة مخاوف بشأن تباطؤ التعافي في الطلب على الوقود، مع تشديد قيود الإغلاق في أوروبا.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني اجتماعاً طارئاً في وقت لاحق من اليوم لمناقشة السفر الدولي إلى بريطانيا، مع قفزة الإصابات.

وتأتي خسائر أسعار الخام بعد أن حققت مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، مستفيدة من طرح لقاح كورونا.

وبحلول الساعة 1:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير  بنحو 4.3 بالمائة إلى 46.97 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 4.2 بالمائة إلى 50.07 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أدنى 50 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يوجه نصيحة لـ"محمد صلاح"

منذ ساعة و 14 دقيقة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة وفاة المستشار أحمد البكرى

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

لابورتا: سأتعاقد مع نجم أرسنال في حال فوزي بانتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

01:01 م

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

11:40 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز