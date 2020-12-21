السودان يمنع دخول المسافرين القادمين من بريطانيا و هولندا وجنوب إفريقيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:59 م
السودان
السودان
وكالات
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قررت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، منع دخول المسافرين القادمين من بريطانيا و هولندا وجنوب إفريقيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 وقد رصدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

 

ونقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، عن ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قولها إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

 

ووجهت المسؤولة، تحذيرًا من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة.

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هولندا سلالة جديدة من كورونا جنوب افريقيا السودان

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