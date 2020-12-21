برشلونة يرفض إلقاء اللوم على كومان بعد التعادل أمام فالنسيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
رفض كارليس توسكيتس رئيس اللجنة المسئولة عن إدارة برشلونة إيقاع اللوم على الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق عقب التعادل مع فالنسيا بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، يحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.

وتولى كومان القيادة الفنية لبرشلونة في الصيف الماضي خلفًا للمدير الفني المُقال كيكي سيتين عقب توديع برشلونة لبطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع نهائي على يد بايرن ميونخ.

وعن تراجع نتائج برشلونة، قال توسكيتس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لن ألوم أحدا، كومان يعمل بشكل جيد ويحظى بدعمي".

واختتم توسكيتس تصريحاته قائلاً:"لقد كنت أتناول الطعام مع كومان عدة مرات ويبدو لي أنه متفائل بالفريق".

أخبار تهمك

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

لابورتا: سأتعاقد مع نجم أرسنال في حال فوزي بانتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يوجه نصيحة لـ"محمد صلاح"

منذ ساعة و 16 دقيقة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة وفاة المستشار أحمد البكرى

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 15 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

01:01 م

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

11:40 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز