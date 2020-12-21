برشلونة يرفض إلقاء اللوم على كومان بعد التعادل أمام فالنسيا

رفض كارليس توسكيتس رئيس اللجنة المسئولة عن إدارة برشلونة إيقاع اللوم على الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق عقب التعادل مع فالنسيا بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





وبهذه النتيجة، يحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.





وتولى كومان القيادة الفنية لبرشلونة في الصيف الماضي خلفًا للمدير الفني المُقال كيكي سيتين عقب توديع برشلونة لبطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع نهائي على يد بايرن ميونخ.





وعن تراجع نتائج برشلونة، قال توسكيتس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لن ألوم أحدا، كومان يعمل بشكل جيد ويحظى بدعمي".





واختتم توسكيتس تصريحاته قائلاً:"لقد كنت أتناول الطعام مع كومان عدة مرات ويبدو لي أنه متفائل بالفريق".



