تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك يسعون لتجديد عقد نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة خوفًا من رحيله عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات المقبلة.





ويقود أيمن يونس رئيس لجنة كرة القدم الزمالك ملف تجديد عقد فرجاني ساسي ويعد المسئول عنه، حيث اتفق مع النجم التونسي ووكيل أعماله على كافة أمور التجديد على أن يجدد فرجاني ساسي للقلعة البيضاء لمدة موسم إضافي.





وتعتبر العقبة الوحيدة في إتمام التعاقد مع ساسي هو رغبة فرجاني ساسي في الحصول على 50% من مقدم التعاقد كاش من أجل التجديد.





وقام هذا الطلب بتأخير تجديد عقد النجم التونسي بسبب عدم تواجد قيمة المبلغ المطلوب في الوقت الحالي ويحاول أيمن يونس القيام بالحديث مع رجال الأعمال الذين يشجعون الزمالك من أجل مساعدة النادي في تجديد عقد فرجانى ساسي.



