نبيل عيسى يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "قصر النيل"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان نبيل عيسى، في مسلسل "قصر النيل" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، محمد حاتم، وأحمد خالد صالح، وهو من إخراج خالد مرعي.

 

وأوضح نبيل عيسى في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور رجل يُدعى "نبيل"، وهو نجل باشا، و من الطبقة الأرستقراطية، ومتزوج من الفنانة ريهام عبدالغفور، ويتعرض للعديد من الأزمات .

 

وأشار نبيل عيسى إلى أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "قصر النيل" هو أن السيناريو مكتوبًا بحرّفية شديدة، مُضيفًا :" المسلسل حلو وقصة حلوة، وممثلين حلوين، والمخرج شاطر، فالموضوع كله ماشي حلو".

 

والجدير بالذكر أن نبيل عيسى شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم.

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