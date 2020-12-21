حظر إقامة سرادقات العزاء بالقليوبية لمواجهة موجة كورونا الثانية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، قرارا بالحظر التام لإقامة سرادقات العزاء، مع استمرار غلق دور المناسبات في ظل ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية للفيروس، مع تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

كما شدد قرار المحافظ الصادر اليوم على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، والعرض الدوري بالمستجدات عليه.

جاء ذلك ضمن الكتاب الدوري الذي أصدره المحافظ اليوم دوريا، بشأن التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تضمن عددا من الإجراءات منها الالتزام بتخفيض أعداد العاملين لتكون نسبة الحضور اليومى للعاملين بالجهات والقطاعات الحكومية بحد أدنى 50% من قوة العاملين لتقليل الكثافات والتجمعات مع توفير الحماية اللازمة للعاملين.

وكذا التشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بمترو الأنفاق والقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة إرتداء الكمامات الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

وشدد الكتاب الدوري على رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهى والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

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