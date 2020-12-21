فنانة إيطالية تغني 3 دقات بالأسبانية (فيديو)

أغنية "3 دقات" وصفها النجم آبو بــ "رحلة حب" خرجت منها الأغنية، بداية من وضع الكلمات مرورًا بحماس الفنانة يسرا للمُشاركة، وكذلك تبني نجيب ساويرس للمشروع، وتوجيهه لتصويرها، فضلًا عن الفنانين المُشاركين في الكليب.. "3 دقات" لاقت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وحرص شباب كثيرين من دول مختلفة، على تقديمها في شكلٍ جديد، حيث ان هناك نسخ عدة، منها باللغة الكورية والصينية.. والجديد الآن باللغة الأسبانية.. فقد إلتقت الفنانة الإيطالية بينيديتا بارافيا المعروفة بــ "Princess Bee" بالنجم آبو في القاهرة و تم الإتفاق بينهما على قيام بينيديتا بإعادة أغنية "3 دقات" وكتبت وغنت الأغنية باللغة الإسبانية، وأيضا قامت بإخراجها وذلك لإعجابها الشديد بالأغنية.

وعقب الاتفاق صرحت بينيديتا: "لطالما أعجبت بمصر منذ أن كنت طفلة ، ودرست تاريخها العظيم في الكتب أولاً ، ثم زرتها عدة مرات واكتسبت العديد من الأصدقاء الجيدين.. مصر بلد عظيمة وثقافتها وموسيقاها تستحق المحبة في جميع أنحاء العالم.. وإنه لشرف عظيم لي أن أغني "3 دقات" بالإسبانية.

يذكر أن أغنية "3 دقات" كلمات تامر حبيب وأبو وألحان أبو وتوزيع موسيقى رامى سمير ومن إخراج مريم ابو عوف.