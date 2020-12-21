اتحاد الصناعات: مصر حققت نجاح ملموس للعالم في توفير السلع خلال أزمة كورونا (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ورئيس لجنة التصدير باتحاد الصناعات، إن جائحة فيروس كورونا أثبتت صدق رؤية القيادة السياسية، في تحقيق نجاح ملحوظ وملموس أمام العالم اجمع في عدم حدوث أي عجز او تغيرات سعرية في أسعار السلع الاستراتيجية خلال أزمة كورونا.



وأضاف "الوليلي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن مصر نجحت في تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية الزراعية وعلى رأسها الموالح المتمثلة في الليمون والبرتقال واليوسفي، معقبًا: "استفدنا مما حدث في أوروبا من إصابات شديدة وتدهور زراعي، ونجحت مصر في اختراق هذا الامر وتحقيق صادرات تصل لـ 1.9 مليون طن من الموالح".



وتابع عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ورئيس لجنة التصدير باتحاد الصناعات، أننا تمكنا من الوصول لـ 4.9 مليون طن صادرات زراعية نتيجة رؤية القيادة السياسية بالتوسع الزراعي ومشروع المليون ونصف فدان، ومشروع الصوب الزراعية، متوقعًا أن تكون الزراعة والصناعة قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

